РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:20, 03 Май 2024 | GMT +6

    Дизайн удостоверения личности казахстанцев планируют изменить с 1 июня

    новое удостоверение личности
    Фото: Kazinform

    Министерство внутренних дел РК подготовило поправки в приказ ведомства, согласно которым вносятся изменения в удостоверения личности гражданин Республики Казахстан. Проект документа размещен на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно документу, на лицевой стороне удостоверения личности планируют добавить графу «пол». Помимо этого, как и раньше, там будут находиться фото гражданина, его подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения и ИИН. 

    При этом в верхней части документа на обратной стороне теперь будет размещен закодированный в виде штрих-кода ИИН, а также информация о гражданстве лица. 

    Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 21 мая, а в действие ввести новые правила планируют уже с 1 июня. 

    новое удостоверение личности
    Фото: МВД РК

     

     

    Теги:
    МВД РК Закон и право Правительство для граждан
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!