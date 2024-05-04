Дизайн удостоверения личности казахстанцев планируют изменить с 1 июня

Министерство внутренних дел РК подготовило поправки в приказ ведомства, согласно которым вносятся изменения в удостоверения личности гражданин Республики Казахстан. Проект документа размещен на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, на лицевой стороне удостоверения личности планируют добавить графу «пол». Помимо этого, как и раньше, там будут находиться фото гражданина, его подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения и ИИН.

При этом в верхней части документа на обратной стороне теперь будет размещен закодированный в виде штрих-кода ИИН, а также информация о гражданстве лица.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 21 мая, а в действие ввести новые правила планируют уже с 1 июня.