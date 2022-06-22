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Дизайн портала электронного правительства обновят в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
22 Июня 2022, 12:27
Дизайн портала электронного правительства обновят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК работает над изменением дизайна портала eGov.kz. Об этом сообщил глава ведомства Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, мы работаем над изменением дизайна портала eGov.kz. Его нельзя назвать непонятным. Сегодня его посещают более 10 млн пользователей. Но мы работаем ежедневно, чтобы сделать его более понятным. Есть специальные рабочие группы», - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Также он ответил на вопрос, понятен ли сам веб-портал для пользователей.

«Если не понятен eGov.kz, то как сегодня им пользуются более 10 млн человек? Они заходят в нашу систему, используют цифровые документы и получают разные виды услуг. Могу предоставить статистику», - ответил Багдат Мусин.

«Для того, чтобы eGov.kz был более удобным, мы поменяем его дизайн, проведем работу по совершенствованию функций на казахском языке», - добавил министр.

Ранее он сообщил, что сотрудникам ЦОНов повысят зарплаты на 50% в этом году.

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