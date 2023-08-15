Дизайн-код: столичные бизнесмены жалуются на незаконный демонтаж вывесок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичные предприниматели недовольны демонтажем вывесок в рамках проводимой акиматом работы по соответствию города дизайн-коду, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В настоящий момент есть ряд предпринимателей, которые пожаловались на это. По информации КГУ «Астана жарнама» на сегодняшний день снято уже более 3 тысяч вывесок. Жалобы поступают и по сей день», - сказал журналистам в кулуарах начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров «Атамекен» Палаты предпринимателей Астаны Алмас Башибаев.

Он напомнил, что правила «Единый дизайн-код» были утверждены маслихатом Астаны в декабре 2019 года. С начала пандемии реализация правил была отложена. По словам спикера, действия по установлению дизайн-кода были начаты местными властями в феврале текущего года.

«Насколько мы знаем, не были сделаны соответствующие разъяснения. В марте текущего года к нам обратились предприниматели, занимающиеся рекламными услугами. Мы приглашали на нашу площадку местные исполнительные органы для разъяснения, как должны выглядеть вывески и реклама», - отметил представитель палаты.

«Вывеска стоит около 2 млн тенге. Филиалу одного из банков было выставлено соответствующее уведомление, если придется менять все вывески, то затраты будут огромные», - подчеркнул Алмас Башибаев.

Палата усматривает в этом процессе нарушения действующего законодательства страны со стороны МИО. Речь идет о нарушении требований Предпринимательского кодекса, так как в палате считают, в отношении бизнеса осуществляется незаконная проверка.

Предприниматели уверены, что также имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного:

- ст. 173 «Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность», влечет штраф в размере 100 МРП;

- ст. 175 «Нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства», влечет штраф в размере 20 МРП;

- ст. 175-1 «Незаконное проведение иных форм контроля и надзора с посещением субъектов частного предпринимательства».

«В Астане продолжаются активные работы по приведению внешнего вида города в соответствие с дизайн-кодом. На постоянной основе во всех пяти районах столицы ведется разъяснительная работа с предпринимателями. В Астане с начала года демонтировали 2700 баннеров, рекламных вывесок, в том числе рекламы на колесах, которые не соответствовали дизайн-коду. Сотрудники пяти районных акиматов проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду», - сказали в пресс-службе акимата.

Как отмечают в госоргане, существует концепция размещения вывесок на фасадах зданий или сооружений. В ней представителям бизнеса показан пример воплощения архитектурного облика столицы в едином стиле.