Дизайн-код Алматы: для обсуждения представили правила оформления вывесок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление городского планирования и урбанистики города Алматы опубликовало презентацию правил оформления вывесок в рамках дизайн-кода города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель дизайн-кода - обеспечить визуальную и информационную привлекательность городской среды Алматы. Задача - разработать единые требования к элементам фасадов зданий: входные группы, вывески, информационные таблички, ограждение балконов, кондиционеры и т.д.

Предлагается, что при размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей, указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).





«Из-за визуального шума люди перестают осознавать ценность города. Архитектурная ценность застройки теряется, глаз человека не отдыхает, и в результате горожане перестают гулять по улицам и проводят досуг в торговых центрах. Правильный дизайн-код возвращает культуру прогулок. Из-за оттока пешеходов с визуально перегруженных улиц сокращается посещаемость кафе и ресторанов. Люди больше не воспринимают улицу как место отдыха. Деградация городской среды приводит к тому, что страдают и горожане, и малый бизнес. Из-за «рекламной анархии» большую часть пространства занимают крупные компании с большими ресурсами. Маленькие бизнесы проигрывают конкуренцию за рекламное место. Если же у всех вывески единообразны внешне и по размеру, все предприятия находятся в равных условиях и имеют шанс привлечь вернувшихся на улицы из торговых центров потенциальных клиентов», - считают в управлении.





Также перечислены ключевые проблемы визуального облика зданий: невнимание к архитектуре; хаос вывесок на ограниченной площади; фальш-фасады на исторических зданиях; глухие витрины; самостоятельные надстройки.

Предложения по решению ключевых проблем: снизить активность вывесок; уменьшить количество вывесок с подложкой (убрать фон, тогда фоном и объединяющим элементом становится само здание); использовать в вывесках только объемные буквы (любая активная вывеска сильно влияет и портит вид); делать привязку вывесок к архитектурным элементам — к оконным или дверным проемам.





Как отметили в управлении совместно с районными акиматами с января по сентябрь 2019 года был демонтирован 3521 объект стихийной рекламы, в том числе 1041 объект за последние три месяца.

С полной презентацией можно ознакомиться здесь.