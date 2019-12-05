+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 5 °С
USD 387.48 EUR 428.98
RUB 6.05 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дизайн-код Алматы: для обсуждения представили правила оформления вывесок

5 Декабря 2019 13:21
Поделиться:
Дизайн-код Алматы: для обсуждения представили правила оформления вывесок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление городского планирования и урбанистики города Алматы опубликовало презентацию правил оформления вывесок в рамках дизайн-кода города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

У iKOMEK 109 появился чат-бот Whatsapp

Цель дизайн-кода - обеспечить визуальную и информационную привлекательность городской среды Алматы. Задача - разработать единые требования к элементам фасадов зданий: входные группы, вывески, информационные таблички, ограждение балконов, кондиционеры и т.д.

Предлагается, что при размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей, указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).


«Из-за визуального шума люди перестают осознавать ценность города. Архитектурная ценность застройки теряется, глаз человека не отдыхает, и в результате горожане перестают гулять по улицам и проводят досуг в торговых центрах. Правильный дизайн-код возвращает культуру прогулок. Из-за оттока пешеходов с визуально перегруженных улиц сокращается посещаемость кафе и ресторанов. Люди больше не воспринимают улицу как место отдыха. Деградация городской среды приводит к тому, что страдают и горожане, и малый бизнес. Из-за «рекламной анархии» большую часть пространства занимают крупные компании с большими ресурсами. Маленькие бизнесы проигрывают конкуренцию за рекламное место. Если же у всех вывески единообразны внешне и по размеру, все предприятия находятся в равных условиях и имеют шанс привлечь вернувшихся на улицы из торговых центров потенциальных клиентов», - считают в управлении.


Также перечислены ключевые проблемы визуального облика зданий: невнимание к архитектуре; хаос вывесок на ограниченной площади; фальш-фасады на исторических зданиях; глухие витрины; самостоятельные надстройки.

Предложения по решению ключевых проблем: снизить активность вывесок; уменьшить количество вывесок с подложкой (убрать фон, тогда фоном и объединяющим элементом становится само здание); использовать в вывесках только объемные буквы (любая активная вывеска сильно влияет и портит вид); делать привязку вывесок к архитектурным элементам — к оконным или дверным проемам.


Как отметили в управлении совместно с районными акиматами с января по сентябрь 2019 года был демонтирован 3521 объект стихийной рекламы, в том числе 1041 объект за последние три месяца.

С полной презентацией можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Общество,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив