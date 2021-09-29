Дияс одержала победу в самом продолжительном матче турнира Astana Open WTA 250

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Зарина Дияс в первом раунде соревнования в Нур-Султане в напряженном трехсетовом матче одолела россиянку Анастасию Захарову со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За 2 часа и 55 минут поединка 27-летняя Зарина, занимающая 109-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала пять брейк-пойнтов, сделала три эйса и восемь раз ошибалась при подаче.

210-я ракетка мира, 19-летняя Анастасия, пять раз брала подачу соперницы, сделала один эйс и семь двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге Astana Open WTA 250 Дияс померится силами со шведкой Ребеккой Петерсон. Матч состоится завтра, 29 сентября.

На турнире Astana Open WTA 250, помимо Дияс, выступает и другая казахстанка — Юлия Путинцева. Ранее 47-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева на старте соревнований Astana Open одержала уверенную победу над Екатериной Горгодзе из Грузии.



