Новости
Дияс и Рыбакина прошли во второй раунд парного турнира Australian Open
24 Января 2020 14:29
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки Зарина Дияс и Елена Рыбакина вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, сообщает Sports.kz.
Новости по темеЗарина Дияс обыграла 24-ую ракетку мира на старте Australian Open Юлия Путинцева стартовала с победы на Australian Open Второй казахстанский теннисист не смог пробиться во второй круг Australian Open
В своем стартовом матче Дияс и Рыбакина встретились с французским тандемом Фиона Ферро/Ализе Корне. Итогом противостояния стала победа казахстанок со счетом 6:4, 6:7, 7:6.
Соперницами Зарины и Елены на втором этапе турнира станет словацко-белорусская пара Виктория Кужмова/Александра Саснович.
Напомним, ранее другая представительница Казахстана Юлия Путинцева в паре с Анной Калинской из России проиграли в первом круге Мисаки Дои и Монике Никулеску (Япония/Румыния) — 7:6, 4:6, 2:6.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Матч против СКА обернулся для «Барыса» рекордом в сезоне КХЛ
- В Федерации профибокса РК сделали заявление о проведении боя Головкина в Казахстане
- Названа новая дата проведения Азиатского квалификационного турнира по боксу
- Батыр Джукембаев и Рикардо Лара провели дуэль взглядов перед главным боем в Канаде
- Дзюдоист Ерлан Серикжанов - серебряный призер мирового Гран-при в Израиле
- Australian Open: Путинцева сыграет с третьей ракеткой мира
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047