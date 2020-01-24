Дияс и Рыбакина прошли во второй раунд парного турнира Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки Зарина Дияс и Елена Рыбакина вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, сообщает Sports.kz.

В своем стартовом матче Дияс и Рыбакина встретились с французским тандемом Фиона Ферро/Ализе Корне. Итогом противостояния стала победа казахстанок со счетом 6:4, 6:7, 7:6.

Соперницами Зарины и Елены на втором этапе турнира станет словацко-белорусская пара Виктория Кужмова/Александра Саснович.

Напомним, ранее другая представительница Казахстана Юлия Путинцева в паре с Анной Калинской из России проиграли в первом круге Мисаки Дои и Монике Никулеску (Япония/Румыния) — 7:6, 4:6, 2:6.



