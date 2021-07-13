Дияс и Путинцева прошли стартовые раунды европейских турниров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс одержала уверенную победу над швейцаркой Симоной Вальтерт со счетом 6:4, 6:4 и прошла во второй круг турнира WTA 250 в Лозанне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

За матч, который продолжался 1 час и 27 минут, Дияс реализовала три брейк-пойнта из четырех, допустила пять двойных ошибок и четыре раза подала навылет. Во втором круге Зарина сыграет против Камилы Джорджи из Италии.

Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Будапеште. Она обыграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе. Для победы Путинцевой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. Путинцева выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов. Ее соперница три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и успешно использовала два из трех брейк-пойнтов. За выход в четвертьфинал Путинцева сразится с победительницей встречи между двумя хорватками Аной Конюх и Терезой Мрдежа.