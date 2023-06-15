Дивидендную политику пересмотрят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный долг составляет менее 25% к ВВП. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня все установленные долговые ковенанты соблюдаются. Государственный долг составляет менее 25% к ВВП. Проводимая политика управления госдолгом будет осуществляться в строгом соблюдении установленных финансовых ограничений», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената, где рассматривается отчет Правительства РК и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Глава Минфина заверил, что данный вопрос находится на постоянном контроле Правительства.

«По вопросам квазигосударственного сектора. На сегодня Правительством совместно со Всемирным банком ведется работа по реформированию квазигосударственного сектора. Данные подходы коррелируются с передовыми практиками и стандартами ОЭСР, которые позволят создать условия для формирования эффективного, компактного и прозрачного квазигоссектора. В этой связи дивидендная политика будет пересмотрена», - добавил Ерулан Жамаубаев.

По его словам, вопрос по мониторингу за освоением средств субъектов квазигосударственного сектора и их подотчетности решается в рамках проекта нового Бюджетного кодекса.