РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:19, 19 Март 2026 | GMT +5

    Дивиденды от продажи нефти, золота и серебра пообещали мошенники акмолинцу

    Поверив консультантам фейковой инвестплатформы, мужчина лишился более 8,5 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    интернет-мошенничество
    Фото: Freepik

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, жертвой крупного интернет-мошенничества стал житель Аршалынского района.

    — В ходе первоначальных следственных действий установлено, что рекламу фейковой инвестиционной платформы «КазАтомПром» заявитель увидел в приложении TikTok. Злоумышленники использовали название известной компании, чтобы вызвать доверие у потенциальных вкладчиков. В рекламном объявлении пользователям обещали высокий доход от инвестиций в сырьевые ресурсы — нефть, золото и серебро, — поделились подробностями в ведомстве. 

    После прохождения регистрации с акмолинцем связался «менеджер» компании. Он подробно рассказал о якобы действующей системе инвестирования и убедил мужчину, что вложенные средства будут приносить высокий доход. Поддавшись уговорам и поверив в возможность быстрого заработка, заявитель начал переводить деньги на указанные счета.

    В общей сложности мужчина перечислил 8 млн 850 тысяч тенге, совершив десять транзакций на счета дропперов. После получения денежных средств злоумышленники перестали выходить на связь. Когда обещанные дивиденды так и не поступили, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился с заявлением в полицию.

    — По данному факту начато досудебное расследование. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, — добавили в ведомстве. 

    Полицейские в очередной раз предупреждают граждан: в последнее время участились случаи интернет-мошенничества, связанные с так называемыми инвестиционными платформами. Злоумышленники активно распространяют рекламу в социальных сетях и мессенджерах, обещая высокий и быстрый доход.

    Напомним, ранее сообщалось, что создателей финпирамиды осудили в Кокшетау. 

    Теги:
    Мошенничество Полиция Интернет-мошенничество Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают