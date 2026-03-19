Дивиденды от продажи нефти, золота и серебра пообещали мошенники акмолинцу

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, жертвой крупного интернет-мошенничества стал житель Аршалынского района.

— В ходе первоначальных следственных действий установлено, что рекламу фейковой инвестиционной платформы «КазАтомПром» заявитель увидел в приложении TikTok. Злоумышленники использовали название известной компании, чтобы вызвать доверие у потенциальных вкладчиков. В рекламном объявлении пользователям обещали высокий доход от инвестиций в сырьевые ресурсы — нефть, золото и серебро, — поделились подробностями в ведомстве.

После прохождения регистрации с акмолинцем связался «менеджер» компании. Он подробно рассказал о якобы действующей системе инвестирования и убедил мужчину, что вложенные средства будут приносить высокий доход. Поддавшись уговорам и поверив в возможность быстрого заработка, заявитель начал переводить деньги на указанные счета.

В общей сложности мужчина перечислил 8 млн 850 тысяч тенге, совершив десять транзакций на счета дропперов. После получения денежных средств злоумышленники перестали выходить на связь. Когда обещанные дивиденды так и не поступили, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился с заявлением в полицию.

— По данному факту начато досудебное расследование. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, — добавили в ведомстве.

Полицейские в очередной раз предупреждают граждан: в последнее время участились случаи интернет-мошенничества, связанные с так называемыми инвестиционными платформами. Злоумышленники активно распространяют рекламу в социальных сетях и мессенджерах, обещая высокий и быстрый доход.

Напомним, ранее сообщалось, что создателей финпирамиды осудили в Кокшетау.