Дивиденды на 164,7 млрд тенге от госимущества поступили в бюджет в 2025 году

В 2025 году в бюджет обеспечено поступление дивидендов в размере 164,7 млрд тенге, из них — доходов на долю участия в ТОО на 17,4 млрд тенге, а также части дохода госпредприятий на 11,1 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

Об этом сообщил председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерство финансов РК Нурмахан Адильбеков на брифинге Службы центральных коммуникаций.

— На сегодня в ведении Комитета находятся 134 акционерных общества, 37 ТОО и 168 республиканских госпредприятий. В 2025 году обеспечено поступление дивидендов в размере 164,7 миллиарда тенге, доходов на долю участия в ТОО на 17,4 миллиарда тенге, а также части чистого дохода республиканских госпредприятий на 11,1 миллиарда тенге. Согласно действующему законодательству, в состав советов директоров, наблюдательных советов АО и ТОО входят представители отраслевых госорганов, Комитета и независимые директора, — сказал Адильбеков.

Чтобы внедрить лучшие практики корпоративного управления и обеспечить прозрачность отбора руководителей в состав директоров, весь процесс был автоматизирован. Также проводится работа по формированию реестра на портале e-qazyna. За 2025 год переданы в аренду 1 638 объектов республиканского нежилого фонда и 107 единиц оборудования, от которых в госбюджет поступило 2,7 млрд тенге.

Спикер отметил, что главным инструментом в структурных преобразованиях экономики выступает приватизация и передача в конкурентную среду объектов госсобственности и квазигоссектора. Цель — сокращение доли государства в отраслях, представленных в конкурентной среде.

Глава Комитета государственного имущества и приватизации Нурмахан Адильбеков сообщил, что в 2025 году завершена реализация Комплексного плана на 2021–2025 годы, в рамках которого из 623 объектов госсобственности и квазигоссектора передано в конкурентную среду 402 объекта на сумму 977 млрд тенге, 68 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию. Среди наиболее крупных сделок IPO таких компаний, как «КазМунайГаз», «ЭйрАстана», «KEGOC» на общую сумму около 187 млрд тенге.

По словам Адильбекова, с текущего года реализуется новый план оптимизации на 2026–2030 годы, который охватывает 500 объектов республиканской, коммунальной собственности и квазигоссектора. На сегодняшний день мероприятия исполнены по 42 объектам. По итогам реализации данного комплексного плана ожидается снижение доли государства в экономике до 13,2% ВВП.

Ранее сообщалось, что социальные объекты на 480 млрд тенге построили в Казахстане за счет возвращенных активов.