26 Июня 2022 03:00

Дивертисмент «Наследие Великой степи» представит «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 июля столичной публике театр «Астана Балет» представит национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри, которая не раз срывала шквал аплодисментов в крупнейших городах Европы и Америки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Глубокий этнографический и образный рассказ о национальной самобытности на языке танца стал визитной карточкой театра. В концертной программе собраны последние достижения казахского хореографического искусства, представлены оригинальные и необычные сочетания этнографических элементов, танцевальных традиций и современных балетмейстерских решений.

«Сборник танцевальных сюит «Наследие Великой степи» вбирает все ценное, что есть в нашей культуре. Через танец, язык пластики мы стараемся передать то, что есть в душе народа», – сообщила балетмейстер-постановщик Айгуль Тати.

Хореографические миниатюры казахстанских балетмейстеров повествуют о традициях и истории, красоте и вдохновении, что дарит необъятная природа казахской земли. Национальные казахские танцы в исполнении артистов театра раскрывают душу народа, его величие, мудрость и искренность, а зрители, в свою очередь, открывают для себя пленительную красоту балетного искусства.

5, 6, 8 и 9 июля на сцене театра «Астана Балет» состоится Вечер европейской хореографии. В первом отделении столичному зрителю представят премьеру одноактного балета «Орфей и Эвридика». Это – хореографическая интерпретация мифа Древней Греции в стиле неоклассики с элементами модерна на музыку композиторов Сергея Прокофьева, Эдуарда Уильяма Элгара, Георга Фридриха Генделя и Дэвидсона Джаконелло. Хореографом выступила Кристина Полин, бывшая танцовщица Гамбургского балета Джона Ноймайера. Во втором отделении будет показана хореографическая миниатюра «Падшие ангелы» гения современного танца Иржи Килиана под барабанную дробь Стивена Райха.