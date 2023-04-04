Диверсификация экономики: какие возможности есть у Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстану важно перестроить свою экономическую основу. Таким мнением поделился руководитель отдела глобальной экономики и устойчивого развития Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Бекжан Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша страна, к сожалению, не использует сырьевые доходы правильно. Повышается важность придания значения развитию несырьевых секторов экономики и обеспечения роста экспортного потенциала в этих направлениях. При этом речь идет не только о секторе предоставления услуг, который в структуре ВВП занимает более 50%. Казахстану важно развивать структурные подотрасли основных направлений промышленного сектора», - сказал Бекжан Садыков.

По мнению эксперта, к примеру, по направлению машиностроения важно развивать станкостроение и производство технологического оборудования для инвестиционного машиностроения и автомобилестроения. Пока же Казахстан ограничивается производством металлических изделий и конструкций, а более сложную продукцию вынужден импортировать.

У Казахстана есть и определенные компетенции в производстве резинотехнических изделий. Поэтому стоит развивать направления резиновой промышленности и нацелиться на достижение конечных результатов полного цикла нефтепереработки.

Наряду с этим, как подчеркнул спикер, важно применять новые подходы в агропромышленном секторе. К слову, его доля в 1995 году составляла более 12%, сейчас – порядка 4–5%. Отечественным аграриям важно применять менее капиталоемкие технологии для повышения производительности. Важно развивать направления пищевого производства.

«Развитие данных направлений следует рассматривать как смену акцента в экономической политике. При этом все это требует интеграции науки и инноваций как явления в практическую промышленность. На государственном уровне целесообразно поддерживать программы развития технологий и совместных с частным бизнесом центров передовых разработок. На университетских базах Казахстану требуется внедрение новых методов найма «инженерных» преподавателей наряду с системной поддержкой образовательных программ по техническим специальностям», - объяснил Бекжан Садыков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что развитие наукоемкой экономики и в целом экономики, основанной на знаниях и креативе, сложный и длительный процесс. Это требует продуманного сопровождения всех процессов со стороны государства. Возможно, потребуется институциализация инициатив для развития сложной экономики и выхода из рентных условий. При этом нельзя забывать о конкуренции на экспортных рынках и сложностях обеспечения спроса на внутреннем рынке.

Основной проблемой в диверсификации экономики страны эксперт назвал слабые стимулы для конвертации усилий бизнеса, который также сдерживается наличием монополий в фундаментальных направлениях реального сектора экономики.

«По этому направлению Президент обозначил позицию. Крупный бизнес, занятый традиционными направлениями экономики, безусловно, нужен, но важно также сформировать ядро в среднем бизнесе из числа представителей нового поколения. Именно перед ними будет стоять задача по достижению экономического прогресса в виде реальной индустриализации», - добавил эксперт КИСИ.

С учетом стремительного развития цифровизации Казахстану, по мнению Бекжана Садыкова, важно также уделять внимание цифровой экономике, что требует новых подходов в межотраслевом взаимодействии. В целом требуется выдвижение инициатив, направленных на получение выгод от культивации секторов экономики, спрос на продукцию или услуги которых может быть обеспечен посредством интернета. При этом, возможно, потребуется создать соответствующую экосистему для стимулирования программ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и привлечению прямых иностранных инвестиций.

«Казахстан также мог бы извлечь выгоду от использования талантов, получивших образование за границей. Иными словами, мы говорим о леверидже талантов для национальной экономики», - заключил руководитель отдела глобальной экономики и устойчивого развития КИСИ при Президенте РК.

Напомним, на прошлой неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика Казахстана по-прежнему зависит от добычи полезных ископаемых. Иными словами, ее структура остается сырьевой, тогда как для прогрессивного развития страны необходима диверсификация экономики.