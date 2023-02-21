Диверсификация экономики: есть ли оптимальная структура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аналитики казахстанского think tank Desht проанализировали, насколько оправдана цель по увеличению доли обрабатывающей промышленности в экономике, передает МИА «Казинформ».

На днях на совещании в Правительстве был рассмотрен проект Концепции развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы.

Было отмечено, что в результате реализации Концепции должно произойти «кардинальное изменение структуры промышленности Казахстана, где основное место займет обрабатывающий сектор».

В этой связи, хотелось бы напомнить, что увеличение доли обрабатывающей промышленности в экономике является одной из целей активной индустриальной политики в Казахстане уже 20 лет. При этом возникает вопрос: есть ли вообще оптимальная структура экономики, к которой нужно стремиться?

Для ответа на данный вопрос рассмотрим развитые страны ОЭСР, которые по-прежнему определяют в качестве ориентиров для Казахстана в государственных стратегиях. К примеру, в Национальном плане развития заявлено, что Казахстан до 2025 года проведет работу по имплементации передовых практик и стандартов ОЭСР для направления официального заявления по вступлению в организацию.

Оценка ВВП стран ОЭСР показывает, что оптимальной структуры экономики не существует. В минимальных и максимальных значениях по отраслям в разных странах может наблюдаться значительный разброс.

Например, минимальная доля в ВВП по сельскому хозяйству наблюдается в Люксембурге и Швейцарии и составляет 0,2% и 0,6% соответственно, в то время как максимальная доля наблюдается в Турции и составляет 5,5%.

Аналогичные значения по другим отраслям выглядят следующим образом:

- добывающая промышленность: минимум – 0,05%, 0,06% и 0,07% в Люксембурге, Бельгии и Франции, максимум – 22,4% в Норвегии;

- обрабатывающая промышленность: минимум – 4,8% и 5,4% в Люксембурге и Австралии, максимум – 34,6% в Ирландии;

- финансовый сектор: минимум – 2,5% в Словакии, максимум – 23,6% в Люксембурге.

При этом некоторые отрасли важны для развития экономики и общества, но не всегда интересны с точки зрения диверсификации. К ним, например, относятся электро- и водоснабжение. Данные отрасли мало представлены в любой экономике, но если их не станет, то она скатится на несколько этапов назад в цивилизационном развитии.

С учетом вышеизложенного, если напрямую сравнивать Казахстан со странами ОЭСР, то критичных отличий в структуре ВВП не будет. Исключением может быть горнодобывающий сектор, доля которого в нашей стране превышает аналогичный показатель во всех странах ОЭСР, за исключением Норвегии.

Вместе с тем, значение данного сектора в нашей экономике связано не только в связи с добычей нефти. Есть еще и связанная цепочка в виде нефтепереработки, транспортировки трубопроводами, оптовой продажи. Если исключить нефтегазовый сектор полностью (а это 19,4% ВВП), то структура остальной экономики практически соответствует условным порогам ОЭСР.

Что еще видно из сравнения экономики РК со странами ОЭСР по отраслям.

- Относительно высокая доля сельского хозяйства. Однако, это ничего не говорит об уровне развития отрасли. Просто в Казахстане большое сельское население, которое выращивает продукты для собственного потребления.

- Схожая ситуация в образовании. Более высокая доля отрасли связана с большим количеством детей, а не с уровнем развития системы образования.

- Хорошо видна «голландская болезнь». Достаточно широко представлены «местные» отрасли, продукция которых не вывозится на экспорт: строительство и риэлторские услуги, торговля и транспортировка (во многом импортных товаров), обслуживание.

- Плохо представлен практически весь социальный блок, в котором цены на услуги определяются государством.

Какие выводы можно сделать? Дискуссии вокруг оптимальной структуры экономики для результативной диверсификации не дают ответов. Поэтому никакой оптимальной структуры – панацеи для диверсификации – нет. У каждой страны – своя история. Гнаться за средними показателями стран ОЭСР бессмысленно.

Поэтому речь должна идти не о диверсификации и отдельных отраслях, а скорее о широкой социоэкономической политике. В ней не будет быстрых побед в виде форсированного развития отдельных сфер. Вместо этого будет умеренный, но повсеместный и устойчивый рост для всех.