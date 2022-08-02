2 Августа 2022 14:49

Дистанционную форму обучения не будут вводить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила об ограничениях, которые будут введены в сфере образования в случае попадания региона в «красную» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое – это усиление санитарно-дезинфекционного режима: увеличение частоты проведения влажной уборки, дезинфекции, проветривания, обеззараживания воздуха. Входной фильтр на входе – термометрия педагогов и персонала», - сказала Айжан Есмагамбетова во время интервью на телеканале 24kz.

По ее словам, дистанционной формы обучения не будет.

Кроме того, в попавших в «красную» зону регионах введут запрет на проведение массовых мероприятий - культурных, воспитательных, классных и родительских собраний.

«В детских садах введут запрет на мероприятия, которые проходят с объединением групп или классов. В школах возможно разобщение обучающихся старших, средних и младших классов, чтобы они по возможности не пересекались. Если помните, мы вводили отдельные отсеки для начальных и старших классов», – отметила санврач.