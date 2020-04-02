Дистанционное обучение: учеников и студентов разделили на две группы, чтобы не нагружать интернет-канал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова поделилась рекомендациями касательно вынужденного перехода на дистанционное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Четвертую четверть мы начинаем в другом формате, поэтому мы хотим дать несколько советов. Дистанционное обучение – это не онлайн обучение. Это обучение по нескольким форматам. Исходя из своих условий, каждая школа определяет, какой именно формат доступен именно для этой школы. Вчера состоялись первые пробные уроки по всей стране, которые показали определенные результаты. По системе электронных журналов Kundelik мы видим, что 2,3 млн учащихся смогли работать на пространстве интернет-платформы. 270 тысяч педагогов также работали в системе электронных журналов», - сказала Шолпан Каринова во время онлайн брифинга.

По ее словам, это показывает, что 70% наших школьников смогли в рамках данного дистанционного режима организовать свой учебный процесс.

«Другой вопрос – насколько выдерживал интернет такую нагрузку. Учителя сегодня готовы работать и в онлайн режиме. За время весенних каникул они работали над собой, над своим профессионализмом, обучались на курсах, узнавали, как можно работать в онлайн режиме, как можно организовывать видеоконференцсвязи и т.д. Но мы сегодня вынуждены рекомендовать педагогам работать больше в дистанционном формате, поскольку сегодня мы видим, что провайдеры интернета не выдерживают большую нагрузку», - отметила вице-министр.

«Поскольку более 3 млн детей и более 350 тысяч педагогов будут работать. Кроме того, в наших вузах и колледжах обучаются более 1 млн студентов. Там также работают более 8 тысяч преподавателей, и такую нагрузку интернет не выдерживает, мы это видим. Поэтому, принято решение о том, что с утра будут работать классы дошкольной подготовки, 1-9 классы, а после обеда, с 2 часов, будут работать студенты колледжей и вузов», - добавила она.



