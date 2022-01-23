Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дистанционное обучение вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Педагогам и ученикам пришлось нелегко. О плюсах и минусах онлайн обучения и как педагоги справлялись с новой системой образования, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала учитель начальных классов школы-гимназии №136 имени М. Дулатова города Алматы Бакытгуль Касимова.

- Бакытгуль Советбековна расскажите о плюсах и минусах дистанционного обучения в школах?

- В период пандемии, которая с нами больше двух лет, мы научились многому. Если о преимуществах онлайн-обучения, то это во-первых эффективно для обеспечения безопасности здоровья человека. Сидеть дома и не выходить в людное место, где есть опасность заразиться вирусом. С одной стороны, дистанционное обучение сегодня является требованием времени. Надо признать, что наши дети - это новое поколение, которое живёт в цифровой среде. Дети убедились, что можно учиться онлайн и получать соответствующие знания. Педагоги познали азы эффективного подхода в онлайн-обучении и дальше повышают свои знания.

На сегодня у нас есть различные обучающие платформы, которые были предложены во время карантина. К примеру, платформа онлайн-мектеп, где предоставляются видеоуроки, которые дети могут просматривать до тех пор, пока не поймут суть новой темы. Там есть готовые задания по каждому уроку. Лично для меня эффективность онлайн-обучения составляет 30%. Ведь, живого общения с учеником всё равно ничего не заменит.

Если говорить о минусах, во время онлайн-обучения сложно приходилось особенно многодетным родителям, у которых несколько детей школьного возраста. Было много нюансов с качеством интернета. Чаще всего с этой проблемой сталкивались школьники сельской местности. И еще одна неэффективность онлайн обучения - это воздействие на здоровье человека. Ведь ребенок 4-5 часов «сидит в смартфоне» без учета того, что нынешние дети в свободное время и так проводят в телефоне.

- Какую вы подготовку прошли, чтобы перенять опыт в дистанционном формате обучения?

С переходом на онлайн-обучение у нас не было времени специально обучиться новым навыкам цифровизации. Нам были предложены разные платформы. Из них мы выбрали Zoom и воспользовались платформой онлайн-мектеп. В первое время пользоваться новыми приложениями нам помогали школьные учителя информатики.

- Какова была реакция родителей на «дистанционку»?

- Да, родителям было сложно внезапно влиться в новый образовательный процесс. Всем нам потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к новым реалиям. Были моменты, когда некоторые препятствия создавало то, что ученики не заходили на занятия, ссылаясь на качество интернета, не выходили на обратную связь, не имели возможности общаться с учителем. Дети не справлялись с заданием самостоятельно, в большинстве случаев прибегали к помощи родителей.

- Как учитель с многолетним стажем, какие индивидуальные подходы применяете в ходе онлайн обучения с учениками?

- Главное, я всегда требую дисциплины. То есть, это начиная с того, удобно ли сидит ученик и как он одет. Думаю, что каждый родитель по возможности должен позаботиться о том, чтобы создать хорошие условия своим детям во время урока. На занятии прошу выглядеть аккуратно, по возможности сидеть в школьной форме. Считаю, что дистанционное обучение требует сильной дисциплины.

Во время занятий в Zoom сначала объясняю новый урок. Если ученик вдруг не понял новую тему, прошу написать мне в «личку». Позже предлагаю детям другие пояснительные видео уроки по пройденной теме. Требую тщательного выполнения домашней работы. К каждому ребёнку нужен свой подход. Во время дистанционного обучения нам, педагогам, пришлось также усовершенствовать свои навыки, чтобы не потерять контакт с каждым учеником, находясь на той стороне видеокамеры.

- Что посоветуете школьникам во время дистанционного обучения, чтобы они не ограничивались только онлайн занятием?

- Чтобы не ограничиваться только онлайн-уроками, предлагаю детям читать дополнительную литературу. Это, например, обычные сказки, художественные рассказы. Так как мы в начальных классах, советую ученикам почаще смотреть отечественные телеканалы. Например телеканал «Балапан», где много полезной информации на казахском языке. Сейчас городские дети зачастую разговаривают на русском языке, хотя учатся в казахских школах. При этом было бы неплохо не только читать книги на казахском языке, но чтобы и родители тоже разговаривали с ними на родном языке.

Хотелось бы добавить, ребенок, который хочет получить образование, может добиться успеха любым способом. Главное, их необходимо мотивировать. Для этого нужна большая выдержка родителей и работа самого педагога.

- Благодарю за беседу!