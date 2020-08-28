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Дистанционное обучение: сколько компьютеров и роутеров передали школьникам в столице

28 Августа 2020 15:55
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Дистанционное обучение: сколько компьютеров и роутеров передали школьникам в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования города Нур-Султана Шолпан Кадырова рассказала, сколько компьютеров и роутеров передают учащимся школ в период дистанционного обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы провели мониторинг потребности в компьютерах. Заключены договоры на приобретение 34 472 единиц компьютерной техники. В первую очередь стопроцентно будут обеспечены дети из социально уязвимых слоев населения, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями. С 20 августа столичные школы начали выдачу компьютерной техники», - сообщила Шолпан Кадырова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Она отметила, что 25 августа для столичных детей также начали выдавать роутеры.

«Мы приобретаем (роутеры - прим. авт.) в количестве 22 600, исходя из заявок школ. Более девяти тысяч компьютеров мы передали нашим ученикам на временное хранение на период дистанционного обучения, 13 300 роутеров уже находится у детей. Работа продолжается, в скором времени завершим», - проинформировала руководитель управления.

Напомним , по информации министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, до 1 сентября планируется передать казахстанским школьникам 420-450 тысяч компьютеров для временного пользования. В приоритетном порядке техникой обеспечат многодетные семьи и семьи с низким достатком.






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#Нур-Султан   #Образование   #Социальная поддержка   #Акимат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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