Дистанционное обучение: как будут оценивать знания школьников
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут оценивать знания школьников во время дистанционного обучения, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, на каждом уроке учитель будет давать задание, которое ученик должен будет сделать самостоятельно или вместе с учителем.
«Дополнительно к этому давать задание нет необходимости. Учитель будет оценивать то задание, которое уже было задано для выполнения учащимся. Общечетвертная оценка складывается из нескольких переменных: это формативное оценивание - 25%, суммативное оценивание за раздел (СОР) - 25%, еще 50% - это суммативное оценивание за четверть. Из этого складываются общая картина и общечетвертная оценка, которая будет выставляться нашим детям», - сказал Асхат Аймагамбетов.
Глава МОН пояснил, что эти изменения были произведены по итогам анализа обучения в четвертой четверти прошедшего учебного года.
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