+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 19 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дистанционное обучение: как будут оценивать знания школьников

27 Августа 2020 14:57
Поделиться:
Дистанционное обучение: как будут оценивать знания школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут оценивать знания школьников во время дистанционного обучения, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Студентам без интернета дадут возможность жить в общежитиях
Будут ли производить доплаты учителям в случае заражения коронавирусом Компьютерами обеспечили более 15 тыс. учащихся в Атырауской области Заставляют ли бизнесменов покупать компьютеры для школ, ответил министр

По его словам, на каждом уроке учитель будет давать задание, которое ученик должен будет сделать самостоятельно или вместе с учителем.

«Дополнительно к этому давать задание нет необходимости. Учитель будет оценивать то задание, которое уже было задано для выполнения учащимся. Общечетвертная оценка складывается из нескольких переменных: это формативное оценивание - 25%, суммативное оценивание за раздел (СОР) - 25%, еще 50% - это суммативное оценивание за четверть. Из этого складываются общая картина и общечетвертная оценка, которая будет выставляться нашим детям», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН пояснил, что эти изменения были произведены по итогам анализа обучения в четвертой четверти прошедшего учебного года.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #МОН  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив