Дистанционное начало учебного года эпидемиологически оправдано - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Благодаря карантинным мероприятиям, в Алматы среди зараженных коронавирусом дети не превышают 2,5-3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, именно дети любого возраста должны быть под особым вниманием, так как они играют огромную роль в распространении болезни. Контагиозность COVID-19 высока, поэтому инфицированные дети должны быть изолированы дома или госпитализированы в зависимости от тяжести своего состояния и клинической картины болезни. Благодаря карантинным мероприятиям, в Алматы среди зараженных, до сегодняшнего дня, дети не превышали 2,5-3%», - говорит заместитель главного врача по лечебной работе детской городской клинической инфекционной больницы Жумагуль Ешибекова.

Она подчеркнула, что несоблюдение социальной дистанции и гигиенических мер, что существенно усложняется в детских коллективах, приведет к резкому росту инфицирования и заболеваемости среди детей. К тому же, ожидается рост сезонных ОРВИ, которые в сочетании с COVID-19 могут привести к серьезным осложнениям.

Она отметила, что на сегодняшний день относительно заболеваемости COVID-19 среди детского населения, известны пять важных общих положений:

1. Дети редко имеют клинические проявления COVID-19.

2. Дети существенно чаще, чем взрослые, могут являться бессимптомными носителями (или COVID-19 у детей часто протекает без таких симптомов как лихорадка, кашель, затруднение дыхания).

3. У большинства детей болезнь протекает легко, но есть и те, кто все-таки нуждается в госпитализации, в том числе и в госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии. В группе риска – дети с ожирением, диабетом, иммунодефицитными состояниями, ревматическими заболеваниями, с хроническими заболеваниями респираторного тракта, сердечно сосудистой, свертывающей системы и другими сопутствующими заболеваниями.

4. Дети после перенесенной COVID-19 очень редко, но могут развивать системную воспалительную реакцию с «цитокиновым штормом».

5. Сохранение социальной (физической) дистанции и соблюдение гигиенических мер позволяет эффективно предотвращать распространение болезни среди детей и наоборот.

«В осенне-зимний период, когда дети наиболее подвержены сезонным респираторным инфекциям, обострению хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, сохранение социальной, физической дистанции и соблюдение гигиенических мер позволяет эффективно предотвратить распространение болезни как среди детей, так и среди взрослого населения. Поэтому начало учебного года в дистанционном формате – эпидемиологически оправданная мера», - говорит Жумагуль Ешибекова.

Напомним, занятия в школах будут проходить в дистанционном формате, кроме школьников 1-2 классов, для них в Алматы будут работать дежурные группы. В целом по Алматы около 2 тысяч учащихся первых и вторых классов пойдут в дежурные классы.