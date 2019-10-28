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Дистанционно вести прием граждан будет председатель суда СКО

28 Октября 2019 10:41
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Дистанционно вести прием граждан будет председатель суда СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном суде внедрили прием граждан в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы областного суда, с 28 октября председатель областного суда будет проводить прием граждан дистанционным способом – с помощью видеоконференцсвязи. Сельчанам достаточно будет приехать в районный суд.

«Это позволит гражданам попасть на прием к председателю областного суда, не выезжая за пределы районного центра. Услуга позволит сэкономить время и деньги североказахстанцев, оперативно реагировать на нужды людей. По вопросам предварительной записи на личный прием необходимо обращаться в канцелярию областного суда по телефону либо в виртуальный Call-центр», - проинформировали в пресс-службе.

Председатель Северо-Казахстанского областного суда ведет прием граждан каждый понедельник.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Суды,
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Автор:

Олеся Жуковень

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