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Дистанционно вести прием граждан будет председатель суда СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном суде внедрили прием граждан в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы областного суда, с 28 октября председатель областного суда будет проводить прием граждан дистанционным способом – с помощью видеоконференцсвязи. Сельчанам достаточно будет приехать в районный суд.
«Это позволит гражданам попасть на прием к председателю областного суда, не выезжая за пределы районного центра. Услуга позволит сэкономить время и деньги североказахстанцев, оперативно реагировать на нужды людей. По вопросам предварительной записи на личный прием необходимо обращаться в канцелярию областного суда по телефону либо в виртуальный Call-центр», - проинформировали в пресс-службе.
Председатель Северо-Казахстанского областного суда ведет прием граждан каждый понедельник.
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