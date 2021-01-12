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Дистанционка: в МОН РК пояснили, почему не снижается оплата за обучение

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Января 2021, 14:52
Дистанционка: в МОН РК пояснили, почему не снижается оплата за обучение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе брифинга вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов ответил, почему оплата за обучение не снижается, если уже год, как вузы и колледжи Казахстана работают дистанционно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При переходе вузов и колледжей на дистанционный формат обучения, расходы этих организаций образования выросли. Почему? Потому что необходимо было обеспечивать качественный цифровой контент. Необходимо было оплачивать содержание цифровых образовательных платформ. Необходимо было готовить новые подходы к формату преподавания. При этом при всем вузы закупали и расширяли свои серверные мощности, каналы связи. Делали Интернет более скоростным. Преподаватели должны получать зарплату, потому что обучение продолжается», - ответил вице-министр образования.

По его словам, несмотря на дистанционный формат обучения, инфраструктура, то есть здание колледжей в аренду не сдавалась. Ее необходимо было содержать.

«Все эти расходы повлияли на то, что сохранилась стоимость обучения. При этом, Министерство образования до начала учебного года направляло обращение в адрес руководителей вузов, чтобы не повышали стоимость обучения. Вузы не повышали стоимость обучения, хотя расходы росли. Смысла говорить о снижении стоимости обучения нет», - пояснил Мирас Дауленов.


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