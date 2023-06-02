Дистанционка и гибкое рабочее время для госслужащих: новые правила в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по делам госслужбы приказом № 120 от 29 мая 2023 года утвердило «Правила применения дистанционной работы, комбинированной дистанционной работы, работы в режиме гибкого рабочего времени для государственных служащих», передает МИА «Казинформ».

Согласно приказу, дистанционная работа или комбинированная дистанционная работа для работников устанавливается по соглашению сторон в период введения чрезвычайного или военного положения, объявления ЧС либо при введении иных ограничительных мероприятий, в т.ч. карантина, по решению госорганов, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье работников.

Работодатель обязан обеспечить сотрудников всем необходимым для выполнения работы (оборудование, компьютеры, связь и т.п.).

При этом устанавливается фиксированный учет рабочего времени с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени. Контроль и учет времени ведут руководитель и кадровая служба.

Вместе с тем, работодатель не может требовать нахождения работника в режиме доступности вне рабочего времени. Исключение составляют неотложные, заранее непредвиденные работы.

Для работников, в том числе занятых на дистанционной работе, может устанавливаться режим гибкого рабочего времени. Режим гибкого рабочего времени устанавливается актом работодателя на основании заявления работника с указанием причин, режима времени и периода гибкого рабочего времени. Заявление подается через ИС «Е-қызмет» либо в ведомственной информационной системы по управлению персоналом.

В заявлении следует указать причины, режим времени и период гибкого рабочего времени. На основании этого заявления работодатель своим актом устанавливает режим гибкого рабочего времени. По итогам 10-дневного рассмотрения уполномоченное лицо своим актом устанавливает режим гибкого рабочего времени.

Акт должен содержать:

- основание установления режима гибкого рабочего времени;

- список работников, в отношении которых установлен режим гибкого рабочего времени;

- фиксированное рабочее время;

- период применения режима гибкого рабочего времени.

Период применения режима гибкого рабочего времени не может превышать шести месяцев. Контроль и учет времени ведет кадровая служба.

Контролировать и вести учет рабочего времени работника должна кадровая служба, в том числе с использованием системы контроля и управления доступом.

Если сотрудник систематически нарушает условия режима гибкого рабочего времени и трудовую дисциплину, то ему могут отменить режим гибкого рабочего времени.

Настоящий приказ вводится в действие 12 июня текущего года.