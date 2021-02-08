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    01:59, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Диссертационный совет открыли в карагандинской академии МВД

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинской академии Министерства внутренних дел им. Б. Бейсенова открыт диссертационный совет по специальности «Правоохранительная деятельность». Это позволит практическим работникам ОВД вооружиться новыми подходами в решении актуальных задач, а ведомственное образование полнится молодыми научными кадрами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открытие совета, служащего для рассмотрения и защиты диссертаций на соискание ученой степени доктора PhD - значимое событие не только для карагандинской академии, а также для всего научного сообщества органов внутренних дел.

    На платформе ZOOМ состоялось первое заседание диссертационного совета.

    В онлайн-режиме его председатель - доктор юридических наук, профессор Марат Когамов обозначил основные цели и задачи совета, определил круг вопросов, требующих оперативного решения и перспективный план деятельности на ближайшее время.

    Прежде всего, это разработка и утверждения положения о совете, разработка руководящих инструкций и рекомендаций для докторантов, определения периодичности и порядка заседаний совета.

    «Членами совета, состоящего из ученых-правоведов постоянно занимающихся проблемами правоохранительной дельности, был обозначен список из более чем 20 кандидатов на соискание ученой степени, чьи диссертационные работы в ближайшее время требуют защиты», - сообщили в пресс-службе академии.

    Среди первых работ, принятых к рассмотрению совета, будут диссертации докторантов выпускников прошлых лет, исследования которых посвящены совершенствованию законодательства и практике его применения в деятельности ОВД.

    Напомним, карагандинская академия МВД была создана в 1969 году. За годы своего существования она выпустила 33 доктора юридических наук, 66 выпускников удостоились высшего звания генерала.


    Теги:
    МВД РК Образование Карагандинская область Правоохранительные органы
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