Диссертационный совет открыли в карагандинской академии МВД
Открытие совета, служащего для рассмотрения и защиты диссертаций на соискание ученой степени доктора PhD - значимое событие не только для карагандинской академии, а также для всего научного сообщества органов внутренних дел.
На платформе ZOOМ состоялось первое заседание диссертационного совета.
В онлайн-режиме его председатель - доктор юридических наук, профессор Марат Когамов обозначил основные цели и задачи совета, определил круг вопросов, требующих оперативного решения и перспективный план деятельности на ближайшее время.
Прежде всего, это разработка и утверждения положения о совете, разработка руководящих инструкций и рекомендаций для докторантов, определения периодичности и порядка заседаний совета.
«Членами совета, состоящего из ученых-правоведов постоянно занимающихся проблемами правоохранительной дельности, был обозначен список из более чем 20 кандидатов на соискание ученой степени, чьи диссертационные работы в ближайшее время требуют защиты», - сообщили в пресс-службе академии.
Среди первых работ, принятых к рассмотрению совета, будут диссертации докторантов выпускников прошлых лет, исследования которых посвящены совершенствованию законодательства и практике его применения в деятельности ОВД.
Напомним, карагандинская академия МВД была создана в 1969 году. За годы своего существования она выпустила 33 доктора юридических наук, 66 выпускников удостоились высшего звания генерала.