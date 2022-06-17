17 Июня 2022 15:47

Диспропорцию в оплате труда казахстанцев выявил анализ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анализ рынка выявил диспропорцию в оплате труда казахстанцев. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В структуре ВВП наблюдается низкая доля оплаты труда работников – 30,9% в 2021 году по сравнению с другими странами (46,7% в России, 49,7% в Беларуси, 47,9% – в ЕС). Это обусловлено диспропорциями в оплате труда, наличием скрытой безработицы, и, как следствие, ростом работающих бедных (в Казахстане – 32,7%, в Азербайджане – 39,7%, в России – 30,7%, в Греции – 13,4%)», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в проведении аналитических работ и обсуждении его итогов участвовали, кроме ведущих экспертов АО «Институт экономических исследований», эксперты НПП «Атамекен», а также независимые эксперты в сфере экономики.

«Итоги аналитической работы неоднократно обсуждались на регулярных совещаниях по разработке Программы повышения доходов населения до 2025 года с участием как заинтересованных сторон, так и депутатов Парламента», - заключил Премьер.