Диспропорция в оплате труда выявлена на 25 казахстанских предприятиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о проверках казахстанских предприятий на предмет диспропорции в оплате труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Под эгидой Генеральной прокуратуры инспекция труда провела проверки 95 предприятий, где привлекают более 30 иностранных специалистов. К сожалению, на этих предприятиях выявлено 930 фактов нарушения трудового и миграционного законодательства. При этом на 25 предприятиях установлено 474 фактов диспропорции по оплате и условиям труда», - сказал Биржан Нурымбетов.

«Соответственно, были применены меры к руководителям этих предприятий. Выданы предписания, наложены штрафы - около 400 на 92 млн тенге, 681 разрешение, которое им было выдано, чтобы работать в Казахстане, отозваны. 393 иностранных работника были выдворены из страны. По результатам проверки, все эти факты приведены в соответствие», - добавил он.

По его словам, необходимо ужесточить законодательство касательно равенства в оплате труда.

«Минтруда сегодня занимает такую позицию. Если компания, которая привлекает иностранную рабочую силу, систематически допускает несоблюдение законодательства страны, то нужно его ужесточать. Поэтому сегодня в Мажилисе находится законопроект, которым мы дополнительно налагаем обязанности и ответственность работодателей по созданию равных бытовых условий. Сегодня по действующему законодательству госинспектор труда планово не может ежегодно проверять предприятие. Поэтому по компаниям, которые привлекают иностранную рабочую силу, мы вносим предложение дать критерии проверки и дать возможность инспекции труда ежегодно профилактически проверять эти предприятия», - отметил министр.

Также спикер сказал и несколько слов о квоте для иностранных специалистов.

«На сегодня квота – это количественный показатель, сколько могут иностранных специалистов в стране работать. Почти 49 тысяч разрешенных. Мы сейчас формируем квоту на следующий год, и мы намерены предложить правительству почти вдвое сократить эту квоту. Во-вторых, мы хотим ужесточить требования по привлечению иностранных специалистов по четвертой категории - это рабочие специальности. Мы будем в правилах устанавливать требования к местным исполнительным органам формировать квоту после тщательного изучения рынка труда. Если на рынке у нас есть специалисты по данным профессиям, то разрешения не выдавать. Также мы прорабатываем вопрос вернуть условия, которые у нас раньше были в законодательстве - о замене иностранного специалиста на казахстанца после истечения срока его разрешения, применительно к 3 и 4 категориям», - добавил он.