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Диспетчеры скорой помощи спасли новорожденного подкидыша в Шымкенте

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Марта 2022, 23:51
Диспетчеры скорой помощи спасли новорожденного подкидыша в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Новорожденного ребенка обнаружили студентки во дворе одного из жилых домов города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram руководителя управления здравоохранения города Бакытжана Позилова.

«Во дворе одного из домов г. Шымкента неизвестные подкинули новорожденного ребенка. Так как это произошло недалеко от Call-center скорой медицинской помощи, девушки студентки нашедшие ребёнка, принесли его в центр.

Сотрудники Call-center и диспетчеры незамедлительно оказали первую медицинскую помощь новорожденному, так как ребенок был переохлажден, и только потом передали его в больницу.

Мальчик, вес 3 кг, от роду двое суток...

Молодцы, коллеги», - написал Бакытжан Позилов.


Происшествия   Здравоохранение   Шымкент   Общество  
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