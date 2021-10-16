Диспетчер МЧС - профессия для избранных

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Всем известна профессия спасатель. Однако не все задумываются, что в спасении человеческих жизней большую роль играют и другие сотрудники МЧС. В канун Дня спасателей МИА «Казинформ» расскажет о разных специалистов в службе ЧС.

При упоминании сотрудника МЧС сразу возникает мужественный образ спасателя, сражающегося с пламенем, стихией за жизнь тех, кто оказался в беде. Мы хотим напомнить, что вместе со спасателем огромную роль в спасении играет диспетчер, принимающий звонки о помощи, и от решительных действий которого зависит, как быстро спасатели прибудут по вызову.

О совей работе рассказала диспетчер центрального пункта пожарной связи ЦОУСС ДЧС Карагандинской области старшина гражданской защиты Мауль Елена Николаевна.



Рабочие будни диспетчеров проходят в небольшом помещении центрального пункта пожарной связи. Именно здесь ежедневно обрабатывается несколько сотен звонков. Сюда поступает информация о пожарах, ДТП и других чрезвычайных ситуациях со всей области. Именно в этом помещении начинается и ведётся невидимая работа по спасению жизней.

На первый взгляд работа диспетчеров кажется совсем несложной. Но это совсем не так.

Диспетчер не только принимает звонки. Он уточняет информацию – что и где происходит, выясняет, есть ли угроза людям, и, исходя из полученных сведений, принимает решение о количестве высылаемой техники и пожарных.



«Нам поступают довольно разные звонки. Люди просят поддержки, балуются дети. Запомнился один звонок от ребенка. Ему было 4 года и он твердил, что у них дома пожар и что дома, кроме него и сестренки, никого нет. Я стала выяснять, кто тебе сказал позвонить сюда, он ответил, что видел в телевизоре, в мультике и запомнил номер. Я отправила туда пожарный расчет и когда наши приехали к месту, там действительно был пожар. Дети, оставшиеся дома одни, развели огонь. Это оказался не ложный вызов, и наши бойцы спасли мальчика и девочку»,- вспоминает диспетчер.



Елена Николаевна работает в этой сфере с 1995 года. Выбрала эту профессию она неслучайно - мама и сестра работали диспетчерами. Она слушала каждый раз их рассказы о противопожарной службе и ей стала интересна эта профессия.

«Первые самостоятельные дежурные сутки помню очень хорошо, переживала, конечно, справлюсь ли. Я отношусь к своей работе очень ответственно. Ведь от того, как точно я приму сообщение и вышлю к месту ЧС технику, будет зависеть, как быстро личный состав прибудет к месту и возможно и спасет чью-то жизнь», - отметила Елена Николаевна.



За годы работы Елена Мауль удостоена многих наград, в числе которых грамоты и благодарственные письма.