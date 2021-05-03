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    03:00, 03 Май 2021 | GMT +6

    Диснейленд вновь заработал в США

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Калифорнии вновь открылся Диснейленд – пока лишь для жителей штата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Всемирно известный парк аттракционов оставался закрытым более 13 месяцев из-за пандемии. Сейчас ситуация здесь заметно улучшилось, около трети калифорнийцев уже сделали прививки, и власти штата разрешили парку возобновить работу. Многие посетители говорят, что Диснейленд для них сейчас – лучшее лекарство после продолжительных ограничений.

    Потери компании из-за закрытия парков исчисляются миллиардами долларов. Без работы тогда остались 32 тысячи человек. Теперь около трети из них, пройдя дополнительный инструктаж, связанный с мерами безопасности, снова смогли выйти на работу.

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