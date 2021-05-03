Диснейленд вновь заработал в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Калифорнии вновь открылся Диснейленд – пока лишь для жителей штата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Всемирно известный парк аттракционов оставался закрытым более 13 месяцев из-за пандемии. Сейчас ситуация здесь заметно улучшилось, около трети калифорнийцев уже сделали прививки, и власти штата разрешили парку возобновить работу. Многие посетители говорят, что Диснейленд для них сейчас – лучшее лекарство после продолжительных ограничений.

Потери компании из-за закрытия парков исчисляются миллиардами долларов. Без работы тогда остались 32 тысячи человек. Теперь около трети из них, пройдя дополнительный инструктаж, связанный с мерами безопасности, снова смогли выйти на работу.