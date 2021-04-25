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Диснейленд в Париже временно переоборудован в центр вакцинации

Автор:  
Арнур Рахимбеков
25 Апреля 2021, 17:40
Диснейленд в Париже временно переоборудован в центр вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 24 апреля отдельные помещения крупного парка развлечений в Париже «Диснейленд» функционируют как центры вакцинации против COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Под медицинские цели отведен конференц-центр Диснейленда - крупного парка развлечений в Европе. Ранее в октябре прошлого года Диснейленд вынужденно приостановил работу в связи с ужесточением карантина. В результате 17 тысяч сотрудников временно остались без работы.

В настоящее время на территории детского парка вакцинацию проводят около 60 сотрудников служб здравоохранения местного территориального департамента Сена и Марна. В соответствии со стратегией обслуживания населения, сейчас вакцину получают жители Франции 55 лет и старше, а также пациенты из групп риска.

Цель властей Франции - максимально ускорить темпы вакцинации. Так, в помещениях Диснейленда планируется принимать до 4 тысяч жителей в сутки.

По данным Министерства здравоохранения Франции, на 24 апреля текущего года одну дозу вакцины получили почти 12,8 млн человек, или 19% всего населения страны.


Фото: Vincent Isore Keystone Press Agency Global Look Press
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