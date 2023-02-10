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    08:42, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Disney уволит 7 тысяч сотрудников

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    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор Disney Боб Айгер заявил о планах компании сократить 7 тысяч рабочих мест в рамках масштабной реорганизации развлекательного гиганта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Увольнения являются частью плана, чтобы сохранить 5,5 млрд долларов США и повысить прибыльность стримингового сервиса Disney +, который сообщил о первом падении числа подписчиков с момента запуска сервиса в 2019 году.

    Глава Disney заявил, что «решение (о сокращении рабочих мест) ему далось нелегко».

    Боб Айгер прокомментировал решение о сокращение сотрудников: «Я испытываю огромное уважение и признательность за талант и самоотверженность наших сотрудников по всему миру, и я осознаю последствия этих изменений».

    Он сказал, что изменения «позволят компании лучше подготовиться к будущим потрясениям и глобальным экономическим испытаниям».

    Сокращение рабочих мест составляет около 3,6% рабочей силы Disney по всему миру.

    Тем временем Disney сообщила о росте продаж на 8% до 23,5 млрд долларов США в период с октября по декабрь прошлого года. Прибыль также выросла, увеличившись на 11% до 1,3 млрд долларов США.

    Однако Disney+ сообщила об убытке в размере 1,5 млрд долларов США, а число подписчиков сократилось примерно на 2,4 млн, упав до 161,8 млн.

    План предусматривает реструктуризацию компании на три сегмента - развлечения, которые будут включать кино, телевидение и стриминговые сервисы; спортивный канал ESPN, а также парки, развлечения и продукты компании Disney.

    «Эта реорганизация приведет к более экономичному и скоординированному подходу к нашей деятельности. Стриминговый сервис остается главным приоритетом компании», - отметил Айгер во время конференции.

    Цена акций Disney выросла более чем на 5% в ходе расширенных торгов после этого объявления.

    BBC News отмечает, что Боб Айгер вернулся на пост исполнительного директора Disney менее чем через год после того, как уволился из компании.

    Он вернулся в момент, когда компании испытывала не самые лучшие времена - цена ее акций резко упала, а Disney + продолжала приносить убытки.

    Айгер, который ранее возглавлял Disney в течение 15 лет, сменил Боба Чапека, который занял пост главного исполнительного директора в феврале 2020 года.

    Чапек был отстранен от должности после того, как стриминговый бизнес Disney показал квартальный убыток в размере 1,5 миллиарда долларов США.


    Фото: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

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