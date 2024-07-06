Disney и другие спонсоры отказываются финансировать демократов США из-за Байдена

Президент США столкнулся с восстанием некоторых богатых спонсоров, которые не намерены финансировать Демократическую партию, пока Джо Байден не выйдет из президентской гонки, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на NBC News.

Эбигейл Дисней, внучка Роя Диснея, соучредителя «The Walt Disney Company», заявила в четверг, что планирует воздержаться от пожертвований в пользу партии, которую поддерживала долгие годы.

- Я намерена прекратить любые пожертвования в партию до тех пор, пока они не заменят Байдена. Это реализм, а не неуважение. Байден хороший человек и достойно служил своей стране, но ставки слишком высоки. Если Байден не уйдет, демократы проиграют. В этом я абсолютно уверена. Последствия проигрыша будут поистине ужасающими, – заявила Эбигейл Дисней.

В 2014 году она выделила 150 тысяч долларов для «Голосования за планируемое родительство», а в апреле этого года пожертвовала 50 тысяч долларов политическому комитету Джейн Фонды по климату и 35 тысяч долларов в Комитет политических действий для поддержки демократов, баллотирующихся в Конгресс.

Э. Дисней указала на вице-президента Камалу Харрис как на надежную альтернативу Джо Байдену, утверждая, что она сможет победить Дональда Трампа.

- У нас отличный вице-президент. Если демократы будут терпеть любые из ее предполагаемых недостатков хотя бы на одну десятую того, как они терпели недостатки Байдена, и если демократы найдут способ прекратить придирки и сплотятся вокруг нее, мы сможем выиграть эти выборы с большим отрывом, – сообщила Эбигейл Дисней.

Аналогичное решение принял президент частного фонда «The Moriah Fund» Гидеон Стейн.

- Джо Байден был очень эффективным президентом, но пока он не уйдет в отставку, моя семья и я приостанавливаем более 3 млн долларов запланированных пожертвований некоммерческим и политическим организациям, связанным с президентской гонкой, за исключением некоторых работ по голосованию, – заявил Гидеон Стейн.

Филантроп и крупный донор Демократической партии Карла Юрветсон, намекнула еще во вторник в частном разговоре, что она согласна с мнением о приостановке пожертвований до тех пор, пока Джо Байден не уйдет в отставку, сообщил на условиях анонимности источник. Представитель К. Юрветсон не ответил на неоднократные просьбы прокомментировать ситуацию.

К. Юрветсон входит в число 50 крупнейших доноров по всей стране, пожертвовав более 5 млн долларов демократам и более 200 тысяч долларов в Фонд победы Байдена, согласно записям Федеральной избирательной комиссии США. В 2020 году К. Юрветсон пожертвовала демократам более 30 млн долларов.

Согласно опросу New York Times/Sienna College, который был проведен после дебатов, Джо Байден отстает от Дональда Трампа на 6 процентных пунктов.

Представители предвыборного штаба Байдена пока не ответили агентству Kazinform на просьбу прокомментировать ситуацию. Ранее президент США заявил, что не планирует выходить из гонки, несмотря на призывы к нему сделать это.