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    00:35, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Дисквалифицированный за допинг казахстанец стал чемпионом мира

    Казахстанский боксер Саматали Тольтаев (5-0, 2 КО) стал хедлайнером вечера профессионального бокса в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Саматали Тольтаев
    Кадр из видео

    Он провел титульный поединок с узбекистанцем Абдулазизбеком Нажмиддиновым (11-1, 9 КО). Бой был запланирован на двенадцать раундов, а на кону стоял титул чемпиона мира в легком весе по версии UBO. Итогом этого противостояния стала победа Тольтаева нокаутом в первом раунде. 

    Таким образом, Саматали Тольтаев одержал шестую победу в профессиональной карьере и стал чемпионом UBO, а Абдулазизбек Нажмиддинов потерпел второе поражение в профи. Выступая в любителях, Тольтаев в 2023 году провалил допинг-тест — в его пробе был обнаружен запрещенный анаболический стероид оралтуринабол. В итоге спортсмен был дисквалифицирован до 31 марта 2026 года и исключен из сборной Казахстана.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Бокс Алматы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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