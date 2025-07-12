Дисквалифицированный за допинг казахстанец стал чемпионом мира

Он провел титульный поединок с узбекистанцем Абдулазизбеком Нажмиддиновым (11-1, 9 КО). Бой был запланирован на двенадцать раундов, а на кону стоял титул чемпиона мира в легком весе по версии UBO. Итогом этого противостояния стала победа Тольтаева нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Саматали Тольтаев одержал шестую победу в профессиональной карьере и стал чемпионом UBO, а Абдулазизбек Нажмиддинов потерпел второе поражение в профи. Выступая в любителях, Тольтаев в 2023 году провалил допинг-тест — в его пробе был обнаружен запрещенный анаболический стероид оралтуринабол. В итоге спортсмен был дисквалифицирован до 31 марта 2026 года и исключен из сборной Казахстана.





