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Дискуссия в Мажилисе получилась содержательной – Зауреш Батталова

17 Марта 2020 16:53
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Дискуссия в Мажилисе получилась содержательной – Зауреш Батталова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова поделилась мнением о прошедшем в Нур-Султане заседании круглого стола по обсуждению законопроекта «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дискуссия получилась очень содержательной. По ряду вопросов есть определенное понимание, можно сказать, нас услышали. Но есть ряд моментов, которые пока имеют полярные точки зрения. В частности, касательно определения мест проведения мирных собраний и митингов, касательно сроков уведомительного характера проведения пикетов, касательно ужесточения процедур подачи заявки и процедур отказа», - сказала Зауреш Батталова в кулуарах Мажилиса.

«Отрадно, что все решения не были окончательными – они переданы на рассмотрение рабочей группы, будут продолжены дальнейшие дискуссии», - добавила она.

По ее словам, очень много споров было касательно соответствия международным нормам и стандартам.

«В части того, что данный законопроект должен быть направлен на международную экспертизу в БДИПЧ ОБСЕ. Этот момент пока окончательно не нашел должного разрешения. Хотелось бы, чтобы в этом вопросе также была поддержка, потому что мы являемся членами ООН мы входим в состав ОБСЕ. Мы ратифицировали все основные международные документы и поэтому, чтобы принимаемый нами закон о мирных собраниях соответствовал международному праву, нужно провести международную экспертизу. Это бы сделало закон чище, более открытым и прозрачным. Чтобы действительно была бы возможность реализовать право на мирные собрания. Чтобы действительно была возможность коммуницировать власти с обществом. Потому что выделение специальных мест для проведения таких собраний не решит проблемы», - пояснила она.

Кроме того, З. Батталова призвала местные исполнительные органы активно поддерживать диалог с населением регионов по проблемным вопросам.

«Во всех регионах сегодня, люди, которым запрещают проводить мирные собрания и митинги на местах, они все едут в Акорду и все хотят выступать здесь. Чтобы остановить этот поток, нужно наладить диалог между местными властями и населением. Чтобы именно ответственные за проблемные вопросы органы на местах слышали тех, кто к ним обращается», - заключила З. Батталова.

Фото: m.azh.kz
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Ключевые слова: Мажилис,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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