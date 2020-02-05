Дискуссии вокруг программы «Рухани жаңғыру» должны ее улучшить - Талгат Калиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК Талгат Калиев высказался о результатах заседания комиссии по программе «Рухани жаңғыру», прошедшей сегодня в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы сами были свидетелями очень интересного и содержательного диалога, дискуссия была очень продуктивная. Это показатель того, что программа «Рухани жаңғыру» работает, проникает достаточно глубоко. В первые годы отмечалось не достаточное понимание у многих тех, кто работал с этой программой. Сейчас она все глубже и глубже проникает, определяются какие-то критерии, порой даже встречаются полярные взгляды на программу, по поводу того, как ее реализовывать. Я думаю, именно эти дискуссии должны ее улучшать и содержательно, и качественно», - сказал Талгат Калиев в интервью журналистам по итогам заседания.

Эксперт добавил, что возникновение дискуссий вокруг проектов и подходов к реализации этой программы, это положительная тенденция.

«Поскольку такие дискуссии помогают улучшать ее и обеспечивать максимальную эффективность, потому что в конечном итоге цель программы, это формирование здоровых нравственно-ценностных ориентиров - современных, прогрессивных и понятных каждому в молодежной среде. Поскольку сегодня мы видим, что существует определенная деформация ценностей и некая растерянность у многих молодых людей. Может быть, с этим и в определенной степени связаны проблемы, которые мы наблюдаем, в том числе и с суицидами и разводами. Поскольку в основе всех этих психологических проблем лежит именно ценностная дезориентированность», - считает Талгат Калиев.

Однако, как отметил спикер, путь к решению этих проблем не легок.

«Это довольно сложный путь, поскольку наше общество находится в транзите от тоталитарного общества - к свободному. Есть масса присущих нашему обществу проблем, это и патернализм, индивидуализация, может быть доминирование потребительских ценностей, когда все нацелены только на зарабатывание денег. Никто не говорит, что потребительские ценности не должны присутствовать в обществе, но в то же время они должны быть здоровыми», - резюмировал эксперт.