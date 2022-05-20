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Дискуссии о Новом Казахстане невозможны без учета тенденций мирового развития - Госсекретарь
20 Мая 2022 15:08

Дискуссии о Новом Казахстане невозможны без учета тенденций мирового развития - Госсекретарь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Ерлан Карин выступил на X Конгрессе политологов «Новый Казахстан в новом мире», который прошел в городе Алматы. В работе форума принимают участие ведущие аналитики, политологи, социологи, историки, представители других гуманитарных специальностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Ерлан Карин отметил, что сегодня крайне необходим вдумчивый и всесторонний анализ всех процессов, происходящих в стране и мире. И для качественного анализа событий и явлений необходимо всестороннее их рассмотрение со всех точек зрения, экспертное обсуждение и конструктивный диалог.

Госсекретарь подчеркнул, что дискуссии о Новом Казахстане невозможны без учета ключевых тенденций развития мировых политических и экономических процессов.

Ерлан Карин подробно остановился на инициативах Президента страны в части политической модернизации, особо выделив важность проводимой конституционной реформы и предстоящего республиканского референдума.

По мнению Госсекретаря, результатом конституционной реформы станет окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, перераспределение ряда властных полномочий, усиление роли и статуса Парламента, расширение участия населения в управлении страной, усиление конституционных механизмов защиты прав граждан.

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