Дискриминация мешает отечественным товаропроизводителям участвовать в крупных проектах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев перечислил факторы, мешающие отечественным товаропроизводителям участвовать в крупных проектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной проблемой низкой доли участия отечественных товаропроизводителей на крупных проектах являются сложившиеся условия дискриминации между иностранными и отечественными поставщиками», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, таможенные преференции, представляемые крупным операторам, позволяют приобретать иностранные товары без фактической уплаты налога на добавленную стоимость, в то время как при реализации товаров отечественными производителями уплачивается налог в размере 12%.

«Одним из предлагаемых путей решения сложившихся обстоятельств для повышения уровня конкурентоспособности является внесение изменений в Налоговый кодекс РК в части: освобождения внутреннего оборота от НДС отечественных производителей при поставке товаров для крупных проектов», - отметил министр.

«Данная мера позволит уровнять условия между зарубежными и отечественными компаниями. Аскар Узакпаевич, прошу Вас поручить МНЭ, МФ, НПП «Атамекен» совместно с Министерством энергетики проработать данное предложение», - обратился М. Мирзагалиев к Премьер-Министру РК Аскару Мамину.



