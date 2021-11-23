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    11:14, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Дискриминация мешает отечественным товаропроизводителям участвовать в крупных проектах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев перечислил факторы, мешающие отечественным товаропроизводителям участвовать в крупных проектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основной проблемой низкой доли участия отечественных товаропроизводителей на крупных проектах являются сложившиеся условия дискриминации между иностранными и отечественными поставщиками», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    По его словам, таможенные преференции, представляемые крупным операторам, позволяют приобретать иностранные товары без фактической уплаты налога на добавленную стоимость, в то время как при реализации товаров отечественными производителями уплачивается налог в размере 12%.

    «Одним из предлагаемых путей решения сложившихся обстоятельств для повышения уровня конкурентоспособности является внесение изменений в Налоговый кодекс РК в части: освобождения внутреннего оборота от НДС отечественных производителей при поставке товаров для крупных проектов», - отметил министр.

    «Данная мера позволит уровнять условия между зарубежными и отечественными компаниями. Аскар Узакпаевич, прошу Вас поручить МНЭ, МФ, НПП «Атамекен» совместно с Министерством энергетики проработать данное предложение», - обратился М. Мирзагалиев к Премьер-Министру РК Аскару Мамину.



    Теги:
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