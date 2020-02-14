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Дискредитировать госслужбу стали реже чиновники Северо-Казахстанской области

14 Февраля 2020 15:11
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Дискредитировать госслужбу стали реже чиновники Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года в 3 раза снизилось число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента по делам государственной службы Жанат Жумабаев передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам заседаний Совета по этике внесены 224 рекомендации. К дисциплинарной ответственности в прошлом году привлекли 18 лиц. Четыре дисциплинарных дела в отношении госслужащих прекратили в связи с отсутствием состава дисциплинарного правонарушения», - сказал Ж.Жумабаев.

По его словам, в прошлом году проведены 43 проверки. Внесли по итогам 16 представлений.

«В основном выявляются нарушения по несоблюдению порядка наложения дисциплинарных взысканий и процедуры проведения конкурсов, нарушения норм Этического кодекса, порядка рассмотрения обращений», - отметил Ж.Жумабаев.

Он добавил, что в 58% случаев права обратившихся восстановили. В том числе отменили итоги 2 конкурсов и заявителям дали возможность повторно пройти этапы собеседования. По двум заявлениям госслужащих отменили неправомерно наложенные на них дисциплинарные взыскания.

«Доля чистой сменяемости в местных исполнительных органах, в сравнении с 2018 годом, сократилась и составила 6,1%. Снизилась сменяемость по отрицательным мотивам - на 45%. Об укреплении кадровой стабильности говорит и увеличение среднего стажа в должности - с 4 до 4,6 лет», - сказал Ж.Жумабаев.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Другие государственные органы,
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Автор:

Олеся Жуковень

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