Дисциплину управления госдолгом намерены повысить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал о механизме регулирования государственного долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня при оценке долговой устойчивости в Казахстане применяются долговые ковенанты, установленные Договором о Евразийском экономическом союзе, Концепцией формирования и использования средств Национального фонда и Концепцией новой бюджетной политики. Соответствующими ковенантами регламентированы основные направления и индикативные параметры, выдерживание которых направлено на поддержание уровня государственного долга в безопасных значениях», - сообщил Алихан Смаилов в ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, одним из инструментов регулирования долговых обязательств государства является лимитирование.

«Ежегодно законом о республиканском бюджете устанавливаются лимиты заимствований, предоставлений государственных гарантий и поручительств. При этом на заседаниях комитета по макроэкономической политике Высшего совета по реформам при Президенте Республики Казахстан также рассматривается вопрос управления государственным долгом. Правительством в целях совершенствования управления государственным долгом страны прорабатываются поправки в нормативные правовые акты», - отметил зампремьера.

«В этой связи в текущем году будут выработаны соответствующие подходы, направленные на повышение дисциплины управления госдолгом, которые найдут свое отражение в рамках актуализации Концепции новой бюджетной политики до 2030 года», - заключил А. Смаилов.