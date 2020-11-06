«Дисциплинированный» рейс: у всех прибывших в столицу авиапассажиров были ПЦР-справки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 5 на 6 ноября в аэропорт Нур-Султана прибыли 529 пассажиров. На одном из рейсов у всех 104 пассажиров на руках были ПЦР-тесты с отрицательным результатом на КВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

В ночь с 5 на 6 ноября в аэропорт Нур-Султана приземлились 4 самолета, рейсы осуществляли авиакомпании Air Astana, Belavia, Turkish Airlines. Всего прилетели 529 пассажиров, у 34 из них отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин. После сдачи ПЦР-тестов, их отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар.

Рейс приземлившийся в 05:54 утра в аэропорт столицы оказался самым «дисциплинированным», на борту самолета выполнявший рейс из Стамбула в Нур-Султан находились 104 пассажира, у всех на руках были ПЦР-тесты с отрицательным результатом на КВИ.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в Восточно-Казахстанской области председателем Межведомственной комиссии Е.Тугжановым поручено принять ряд ограничительных мер:

● со 2 ноября сократить авиасообщения на въезд и выезд из г. Усть-Каменогорск: в/из г. Нур-Султан – с 17 до 7 рейсов в неделю;

● для выезда пассажиров авиа- и железнодорожным транспортом из Восточно-Казахстанской области обеспечить обязательное наличие справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом (не более чем за 3 суток с даты выдачи);

С 27 октября 2020 года вступило в силу новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе. Согласно новому постановлению главного санитарного врача РК, все прибывшие при пересечении государственной границы обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц.





Отметим, что международным транзитным пассажирам запрещено покидать транзитную зону. Руководители авиакомпаний должны не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами РК при отсутствии справки ПЦР.

Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар на 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

СПРАВОЧНО:

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в тесном взаимодействии с государственными службами реализует комплекс мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции:

● Пассажиры в обязательном порядке проходят термометрию. Для этого применяется тепловизорные смарт-камеры.

● В пассажирском терминале круглосуточно дежурят бригады СКП (Санитарно-карантинный пункт).

● В зонах прилета и вылета внутренних и международных рейсов для пассажиров организованы пункты для дезинфекции рук (санитайзеры).

● В зонах регистрации пассажиров, также на всей территории международного аэропорта Нурсултан Назарбаев организована напольная визуализация для обеспечения социальной дистанции - 1,5 метра.

● Увеличена частота санитарной обработки помещений аэропорта с использованием специальных средств дезинфекции. Применяются антисептические составы, обладающие противовирусной активностью.

● Все воздушные суда, прибывающие в аэропорт Нурсултан Назарбаев, проходят дезинфекционную обработку. Также на регулярной основе проводится дезинфекция техники, задействованной в пассажирском обслуживании.

● Проведен инструктаж сотрудников аэропорта по теме профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа и мерах предупреждения распространения вируса.