Дирижер карагандинского оркестра имени Таттимбета победил в республиканском конкурсе

22 Ноября 2022, 00:37

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дирижер академического оркестра казахских народных инструментов имени Таттимбета Абулхаир Сагимбаев завоевал первое место в республиканском конкурсе «Волшебная палочка» имени Боздака Рзаханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс дирижеров «Волшебная палочка» прошел в городе Актау на базе Мангистауской филармонии с участием оркестра народных инструментов имени Абыла Тарақұлы. В нём приняли участие 17 музыкантов из 10 регионов страны. Главная цель конкурса – популяризация дирижерского искусства среди молодежи.

Участников оценивали восемь членов жюри. Конкурс состоял из двух этапов. В первом туре конкурсанты дирижировали исполнителям казахских кюев, а во втором жюри оценивало мастерство дирижирования оркестром, под аккомпанемент которого исполнялись сольные партии певцов. При этом вторая часть состояла из произведений лучших зарубежных классиков.

Главное требование, которое предъявлялось к претендентам, – умение раскрывать композиционную структуру.

«В первом туре я дирижировал исполнителям «Выходной арии Сильвы» венгерского композитора Имре Кальмана, «Сарыарки» Курмангазы и произведения «Қазақстан» Айткали Жайымова для домбры с оркестром. Во втором туре по билетам мне выпала честь дирижировать в увертюре «Украшение огня» Андрея Петрова и «Серпін» Базарбая Джуманиязова. Я благодарен, что мою работу высоко оценили. Это дает стимул», – сказал Абулхаир Сагимбаев.

Абулхаир Сагимбаев – выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, окончил ее в 2021 году. Вот уже два года работает дирижером Академического оркестра казахских народных инструментов имени Таттимбета. Также является композитором и аранжировщиком. Занимал призовые места на конкурсах композиторов. В соревновании дирижеров это его первая награда.