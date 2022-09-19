19 Сентября 2022, 04:44

Дирижер Элмар Бурибаев выступит с оркестром театра «Астана Балет»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный театр «Астана Балет» анонсировал концерт «Music Tour. The way back home», за дирижерский пульт встанет Элмар Бурибаев. Концерт симфонического оркестра театра, посвященный Международному дню музыки, состоится 1 октября при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

У оркестра, который ярко дебютировал в прошлом сезоне, большие творческие планы, много свежих и интересных идей. Это и расширение репертуара и географии выступлений, а самое главное - знакомство музыкальной общественности с перспективными, интересными молодыми и опытными солистами и дирижерами.

«С радостным волнением хочу представить столичной публике наш совместный концерт. Молодой оркестр театра «Астана балет» показывает высокопрофессиональную подготовку и готов открывать для себя новые творческие горизонты. Хотим пригласить дорогих слушателей помечтать под французским «Лунным светом» Дебюсси, закружиться в радостном венском «Кайзер вальсе» И.Штрауса, с волнением встретить гостей и рыцарей, приехавших на свадьбу в средневековой Германии в музыке Р.Вагнера из оперы «Лоэнгрин», поддержать криками «Асса!» искрометную «Лезгинку» Хачатуряна, представить себя среди английских аристократов в «Энигме» Элгара. Конечно, «Голос Азии» А.Бестыбаева заставит почувствовать завораживающую мощь и неумолимость торжественного шествия, в то время, как контрастный номер «Танец комедиантов» Б.Сметаны перенесет нас на праздник в чешскую деревеньку. «Испанское каприччио» Н.Римского-Корсакова заставит вспомнить яркую знойную палитру Пиринеев, а в «Адажио» из балета азербайджанского композитора А.Меликова «Легенда о любви» можно почувствовать искренность чувств молодых героев этого балета. Стремительность и азарт музыки, захватывают слушателей в «Нашествие татар» из балета «Бахчисарайский фонтан» Б.Асафьева и радостное присутствие на казахском Тое в Танцах из оперы «Абай» А.Жубанова и Л.Хамиди завершит наше музыкальное путешествие», - сообщил Элмар Бурибаев.

Нет сомнений, что публика по достоинству оценит творческую коллаборацию молодого дирижера и оркестра театра «Астана Балет», которая позволит погрузиться в неповторимую атмосферу ярких откровений и неожиданных открытий.

«1 октября – это праздник для музыкантов со всего мира, и мы рады подарить это праздничное настроение зрителю «Астана Балет». Надеемся, что концерт станет традицией в нашем театре и в дальнейшем порадует еще больше ценителей классической музыки. Название концерта в переводе с английского звучит как «Музыкальное путешествие. Путь домой», и это тоже неспроста, ведь зритель вместе с артистами оркестра совершит путешествие из Европы в родные бескрайние степи Казахстана. Наш молодой коллектив с воодушевление принял нового дирижера, который, несмотря на свой юный возраст, уже успел зарекомендовать себя, как грамотный специалист не только в родном Казахстане, но и в Европе, и желает ему успешной премьеры в стенах нашего театра», - отметил главный дирижер Арман Уразгалиев.

Элмар Бурибаев - новое имя в казахстанской классической музыке. Дипломант международного конкурса оперно-симфонических дирижеров в Румынии. Окончил Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди и «Академию государственного управления при Президенте РК». Дирижировал оркестрами в Болгарии, Румынии, Италии. В 2022 состоялся его дебют в Театре Манчинелли (Орвието, Италия) с оперой «Богема» Дж.Пуччини.