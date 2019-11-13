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Директоров столичных школ освободят от непрофильных обязанностей

13 Ноября 2019 20:25
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Директоров столичных школ освободят от непрофильных обязанностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директоров столичных школ освободят от непрофильных обязанностей. Об этом заявил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ

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Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с председателем Агентства РК по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым в рамках совместного проекта «Астана – адалдық алаңы».

Градоначальник отметил, что обеспечение школ компьютерами, оргтехникой, а также вопросы строительства - это задача государства.

«Задача директоров, это интеллектуальная часть – обучать детей. Каждый должен заниматься своим делом. Директора у нас занимаются госзакупкой», - пояснил Алтай Кульгинов.

Аким рассказал, что в ходе встречи преподаватели поддержали идею об освобождении директоров от непрофильных обязанностей.

«Они зааплодировали, когда я сказал «пусть директоров освободятся от государственных закупок, они должны заниматься именно интеллектуальной частью», - резюмировал Алтай Кульгинов.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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Автор:

Серик Сабеков

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