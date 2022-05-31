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Директоров спортшкол осудили за дачу взятки в Кызылординской области
31 Мая 2022 09:34

Директоров спортшкол осудили за дачу взятки в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области должностные лица в сфере спорта осуждены за дачу взятки проверяющему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

« 27 мая 2022 года в Кызылординской области состоялся обвинительный приговор в отношении руководителя областного управления физической культуры и спорта Оспанова , которому назначено наказание в виде штрафа в размере 5 млн тенге . Этим же приговором к различным штрафам от 10 до 20 млн тенге осуждены 5 директоров областных специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва Джумабаев , Ильин , Акбергенов , Сексембаев и Кикбаев . Все вышеуказанные лица признаны виновными в покушении на дачу взятки проверяющему лицу в размере 6,5 млн тенге за вынесение положительного решения по проводимому анализу деятельности спортивных школ области. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Антикора.

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