Директоров школ и родителей Актобе предупреждают о мерах безопасности на дороге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В целях предотвращения ДТП с участием детей в Актобе проводится цикл профилактических встреч полицейских с директорами школ, колледжей, родительскими комитетами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для этой цели им разъясняют алгоритм действий при выезде групп детей на автобусах. В частности, если выезжают родители с детьми, они должны предупредить классного руководителя за 10 дней до выезда. Школа в свою очередь за 7 дней должна предупредить об этом отдел образования, отдел образования за 3 дня должен сообщить в департамент полиции, чтобы последние выделили машину для сопровождения, а также проверили состояние автотранспорта для выезда.

«Согласно приказа МВД и Министерства индустрии выработан алгоритм действий при выезде групп детей. Некоторые школьные автобусы ездят на экскурсии и до сих пор нарушают этот алгоритм. Директора школ должны за 7 дней оповестить отдел образования, оттуда за 3 дня к нам должно поступить письмо о планируемом выезде. Если родители выезжают сами - они за 10 дней должны оповестить об этом классного руководителя. Департамент полиции выделит наиболее подготовленных сотрудников и машину. Сотрудник полиции проверит состояние автобуса, водителя, наличие документов», - говорит начальник отдела департамента полиции Айдос Кулжанов.

А.Кулжанов напомнил о ДТП с автобусом от 5 октября, при котором пострадало 34 человека, в том числе было госпитализировано 15 человек - 6 взрослых и 9 детей.

«Родители гимназии №9 арендовали через интернет частный автобус и без согласования со школой выехали на природу. Водитель автобуса имеет 40-летний стаж вождения, однако в тот день он нарушил правила дорожного движения, что и стало причиной ДТП. В отношении водителя было возбуждено дело по статье 345 УК РК - за нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия», - добавил А.Кулжанов.











