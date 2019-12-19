Директоров школ и детсадов будут назначать по новой системе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов пообещал назначать руководителей образовательных учреждений по новой системе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время растет количество вопросов о порядке назначения руководителей учреждений образования, например, главы ряда организаций работают на одном месте более 20 лет. Управленческий менеджмент оставляет желать лучшего», - сказал А. Аймагамбетов на заседании Правительства.

Он рассказал, как в ведомстве намерены бороться со сложившейся ситуацией.

«Поэтому мы будем назначать директоров детских садов, школ, колледжей по новой системе. В дальнейшем мы будем использовать ротацию», - подчеркнул министр.

«В соответствии с современными требованиями сфера образования будет переходить от автономного управления к корпоративному. В учреждениях работают попечительские наблюдательные советы директоров», - добавил А. Аймагамбетов.