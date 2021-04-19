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    12:26, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Директором департамента по работе со СМИ «КТЖ» назначен Кайсар Жумабайулы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директором департамента по работе со СМИ АО «НК «Казахстан темир жолы» назначен Кайсар Жумабайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В телефонной беседе с корреспондентом Казинформа Кайсар Жумабайулы подтвердил информацию о своем назначении.

    Кайсар Жумабайулы имеет большой опыт работы в СМИ и PR. В разные годы работал в алматинской городской газете «Столичное обозрение», ТРК «Шахар», РТРК «Казахстан», АО «Хабар».

    Также трудился в департаменте по связям с общественностью в инвестиционно-промышленной корпорации TSC-group. Занимал пост пресс-секретаря в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, советника акима столицы. Возглавлял медиаресурс столичного акимата «Елорда Аqparat».

    Работал заместителем заведующего Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента РК, руководителем центра стратегических коммуникаций Фонда Первого Президента РК, центра перспективных исследований.

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