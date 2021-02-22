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    11:41, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Директором департамента партнерства Агентства РК по противодействию коррупции стала Перизат Садуакас

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алика Шпекбаева на должность директора департамента партнерства агентства назначена Перизат Садуакас. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    До назначения П.Садуакас работала заместителем директора департамента партнерства.

    Родилась в Карагандинской области. Образование высшее, окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова по специальностям «История Казахстана» и «Юриспруденция». Кандидат исторических наук.
    После окончания университета работала преподавателем истории в школе-гимназии имени М.Жумабаева города Караганды.
    Работала на различных должностях в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова, АО «Университет КАЗГЮУ» им. М.С. Нарикбаева, управлении по развитию языков Карагандинской области, Министерстве культуры и информации, а также в Администрации Президента Республики Казахстан.

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