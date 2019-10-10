Директора заповедника-музея «Берел» в ВКО подозревают в коррупции
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Берел» подозревается в хищении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берел» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и других работников музея по подозрению в совершении коррупционного преступления.
Они подозреваются в хищении на системной основе бюджетных средств в сумме 10 млн тенге путем фиктивного заключения договоров государственных закупок способом из одного источника с аффилированными индивидуальными предпринимателями «Бітім» и другими без фактического оказания услуг.
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.
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