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вчера 12:47
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вчера 05:05
Директора Восточно-Казахстанского облфилиала «QazAvtoJol» подозревают в коррупции
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «QazAvtoJol» подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
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Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «QazAvtoJol» по подозрению в совершении коррупционного преступления.
Он подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по договору о закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-26 Омск – Майкапчагай – Калжыр - Теректы.
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемого, с определением степени его виновности, будет вынесено судом.
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