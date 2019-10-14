Директора Восточно-Казахстанского облфилиала «QazAvtoJol» подозревают в коррупции

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «QazAvtoJol» подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «QazAvtoJol» по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Он подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по договору о закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-26 Омск – Майкапчагай – Калжыр - Теректы.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого, с определением степени его виновности, будет вынесено судом.