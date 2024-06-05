РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:49, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Директора ветслужбы Алматы осудили осудили за хищение из бюджета в крупном размере

    взятка
    Фото: Рустем Айтхожин/ Kazinform

    Районным судом №2 Медеуского района г. Алматы оглашен приговор в отношении директора КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба» Жунусова М. и специалиста отдела госзакупок этого же предприятия Жапархан Р. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционную службу. 

    Они признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере, предназначенных для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки. 

    Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года c отбыванием в учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Коррупция Хищение Закон и право Ветеринария Регионы Казахстана Регионы Суды Взятка Алматы Антикор
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!