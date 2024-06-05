Директора ветслужбы Алматы осудили осудили за хищение из бюджета в крупном размере

Районным судом №2 Медеуского района г. Алматы оглашен приговор в отношении директора КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба» Жунусова М. и специалиста отдела госзакупок этого же предприятия Жапархан Р. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Они признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере, предназначенных для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки.



Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года c отбыванием в учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.